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Chef Diego Niño llama a la cordialidad tras PLEITO de Luis y Antrax: “Quítense los egos” (VIDEO)

El “Maestro de Fuego” notó que, por andar peleando, los cocineros no limpiaron bien su espacio de trabajo, por lo que los reprendió

Luis y Antrax protagonizaron un tenso encontronazo mientras preparaban el desayuno en MasterChef 24/7 que dejó a más de una persona con la boca abierta, sobre todo porque ambos dejaron en claro que no trabajarían en equipo más... ¡el Chef Diego Niño se enteró y antes del reto exprés de este jueves les habló claro al respecto!

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