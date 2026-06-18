Chef Diego Niño llama a la cordialidad tras PLEITO de Luis y Antrax: “Quítense los egos” (VIDEO)
El “Maestro de Fuego” notó que, por andar peleando, los cocineros no limpiaron bien su espacio de trabajo, por lo que los reprendió
Luis y Antrax protagonizaron un tenso encontronazo mientras preparaban el desayuno en MasterChef 24/7 que dejó a más de una persona con la boca abierta, sobre todo porque ambos dejaron en claro que no trabajarían en equipo más... ¡el Chef Diego Niño se enteró y antes del reto exprés de este jueves les habló claro al respecto!