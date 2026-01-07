¡Se acabaron las dudas! Así debes separar la basura con la nueva disposición 2026
Desde que comenzó el 2026, inició una nueva disposición para separar la basura en la casa y las dudas no se han hecho esperar. ¿Cuál es la manera correcta de separar la basura? Daniela Lucero, directora de Bioambientalistik, despejó todas las dudas y explicó de una manera muy clara por qué se debe separar la basura y cuál es la manera adecuada de hacerlo. ¡Toma nota!