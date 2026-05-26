Venga La Alegría | Programa 26 de mayo 2026 Parte 1 | El perturbador video de Paco de la O, los mejores momentos de MasterChef 24/7 y mucho más
Sylvia Pasquel explica por qué venderán la casa de Silvia Pinal, la mujer que transfirió 30 mil pesos por error, el perturbador video de Paco de la O, los mejores momentos de MasterChef 24/7 y mucho más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 26 de mayo 2026, parte 1: Alex Fernández aclara los rumores de una supuesta pelea con su papá Alejandro Fernández, Sylvia Pasquel explica por qué venderán la casa de Silvia Pinal; la mujer que transfirió 30 mil pesos por error y las recientes agresiones contra mujeres en Oaxaca e Iztapalapa, todo explicado Con Peras y Manzanas; Mariana Seoane explica por qué retomó contacto con su ex Adolfo Ángel y consejos de crianza efectiva.
También, el perturbador video de Paco de la O que encendió las alertas por su salud mental, los rumores de romance entre Sebastián Rulli y Cazzu y las mejores ideas de vestidos de fiesta de XV Años. Además, el resumen y los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 25 de mayo 2026, el reportaje de Samantha Núñez y jugamos ¿Qué es eso? ¡Venga La Alegría!