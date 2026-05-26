Venga La Alegría | Programa 26 de mayo 2026 Parte 1 | El perturbador video de Paco de la O, los mejores momentos de MasterChef 24/7 y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 26 de mayo 2026, parte 1: Alex Fernández aclara los rumores de una supuesta pelea con su papá Alejandro Fernández, Sylvia Pasquel explica por qué venderán la casa de Silvia Pinal; la mujer que transfirió 30 mil pesos por error y las recientes agresiones contra mujeres en Oaxaca e Iztapalapa, todo explicado Con Peras y Manzanas; Mariana Seoane explica por qué retomó contacto con su ex Adolfo Ángel y consejos de crianza efectiva.

También, el perturbador video de Paco de la O que encendió las alertas por su salud mental, los rumores de romance entre Sebastián Rulli y Cazzu y las mejores ideas de vestidos de fiesta de XV Años. Además, el resumen y los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 25 de mayo 2026, el reportaje de Samantha Núñez y jugamos ¿Qué es eso? ¡Venga La Alegría!