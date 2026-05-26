Lila Downs se da una nueva oportunidad en el amor a cuatro años de haber enviudado
La artista originaria de Oaxaca no solo esta lista para recibir el amor, sino también de participar en la ceremonia de la gran fiesta del futbol.
La cantante Lila Downs confesó que tras casi 4 años de haber enviudado nuevamente se está dando una oportunidad en el amor, asimimso, señaló que se trata de una renovación y no se dedica al medio artístico. Además, expresó que se encuntra lista para ser parte de la gran fiesta del futbol que dará inicio el próximo mes de junio.