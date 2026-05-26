¿La masturbación tiene más consecuencias negativas que beneficios para el cuerpo? Esto dice la ciencia
La sexóloga Mónica Mandujano explicó cuáles serían los beneficios de la masturbación y aclaró cuáles serían las consecuencias negativas. ¡Toma nota y comparte!
¿Crees que la masturbación es parte de una vida sexual sana? ¿Por qué da pena hablar de la masturbación? ¿Existe una edad ideal para comenzar con la masturbación? La sexóloga Mónica Mandujano nos acompañó para despejar todas las dudas y explicar si existen beneficios físicos y mentales para el cuerpo.