"¡Los hijos son los herederos!”, Maribel Guardia respalda a los hijos de Joan Sebastian
Maribel Guardia reaccionó al intento de los hijos de Joan Sebastian de ser reconocidos como herederos y reveló porqué los acompañó Marco Chacón a la audiencia.
Maribel Guardia expresó su sentir tras el proceso legal que inició su ahijada Juliana Figueroa por la herencia de Joan Sebastian en Estados Unidos. Además, reaccionó a la decisión de los hijos de Joan Sebastian, quienes buscan ser reconocidos como herederos. ¿Por qué Marco Chacón representó a José Manuel Figueroa ante los medios en la reciente audiencia?