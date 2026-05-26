"¡Los hijos son los herederos!”, Maribel Guardia respalda a los hijos de Joan Sebastian

Maribel Guardia expresó su sentir tras el proceso legal que inició su ahijada Juliana Figueroa por la herencia de Joan Sebastian en Estados Unidos. Además, reaccionó a la decisión de los hijos de Joan Sebastian, quienes buscan ser reconocidos como herederos. ¿Por qué Marco Chacón representó a José Manuel Figueroa ante los medios en la reciente audiencia?