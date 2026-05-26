Venga La Alegría | Programa 26 de mayo 2026 Parte 2 | Mar Lara, Shein Dj, el comunicado completo en respuesta a los nuevos pronunciamientos de Claudia Sheinbaum y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 26 de mayo 2026, parte 2: Zuria Vega reacciona a los cuestionamientos por la cercanía entre Alberto Guerra y Madonna, Maribel Guardia respalda a los hijos de Joan Sebastian como sus herederos, Shei Dj sacó sus mejores pasos en Gánale al Capi, Mar Lara nos deleitó cantando “Rey & Peón”, lo que dice la ciencia sobre la masturbación y el comunicado completo en respuesta a los nuevos pronunciamientos de Claudia Sheinbaum. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!