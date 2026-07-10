"¡Me parece un recurso muy lastimoso!”, Arleth Terán habla sin filtros de las aplicaciones de citas
Además de compartir su peculiar punto de vista sobre las aplicaciones de citas, Arleth Terán elogió a Alexis Ayala y su manera de llevar su vida privada.
Arleth Terán aplaudió la madurez con la que Alexis Ayala ha enfrentado su separación de Cinthia Aparicio y aseguró que ella ha aprendido a no darle importancia a las críticas sobre su vida personal. ¿Utilizaría una aplicación para encontrar pareja? Esto contestó Arleth Terán, quien dejó claras sus prioridades.