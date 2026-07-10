¡Así reaccionó Pipe Bueno a los comentarios de Sebastián Yatra sobre el Mundial!

¿La depresión no es ajena a Pipe Bueno? Así reaccionó el cantante cuando se le cuestionó si ha enfrentado depresión. Entre otras cosas, reveló que le tendió la mano a Maluma cuando enfrentó episodios de depresión, ansiedad y estrés; fijó su postura sobre lo que dijo Sebastián Yatra sobre Colombia y Ecuador en el Mundial y explicó cómo ha ayudado a los damnificados en Venezuela.