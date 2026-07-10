"¡Migajas a otro lado!”, Flor Rubio, Luz Elena y Ricardo Casares alzan la voz tras el romance de Michelle y Lancer en MasterChef 24/7

Jazmín y Camila se llevaron un fuerte regaño por intentar hacer trampa y, mientras Jazmín trató de arreglar la polémica, Camila rompió en llanto y pidió distancia; además, Michelle quiere poner fin a su romance con Lancer, quien intentó hacerla cambiar de opinión. ¡Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 9 de julio 2026!