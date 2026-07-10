“No pueden ningunear ni un taco": Cocineros de MasterChef 24/7 reciben FUERTE llamada de atención (VIDEO)

La Dark Kitchen de MasterChef 24/7 le abrió las puertas a Tomas Gutiérrez, el director de gastronomía de la cocina más famosa de México, quien por primera vez se transformó en profesor para darles consejos muy importantes a los participantes. Y una de las enseñanzas más valiosas que les dejó, fue el hecho de que tienen que aprender a sacarle provecho a cualquier receta y no demeritar preparaciones tradicionales por creer que son aburridas, sino que la magia está en darles el toque.