“No pueden ningunear ni un taco": Cocineros de MasterChef 24/7 reciben FUERTE llamada de atención (VIDEO)
Los participantes de MasterChef 24/7 suelen dudar de los platillos tradicionales por su simplicidad, pero ya tuvieron una clase para aprovecharlos al máximo.
La Dark Kitchen de MasterChef 24/7 le abrió las puertas a Tomas Gutiérrez, el director de gastronomía de la cocina más famosa de México, quien por primera vez se transformó en profesor para darles consejos muy importantes a los participantes. Y una de las enseñanzas más valiosas que les dejó, fue el hecho de que tienen que aprender a sacarle provecho a cualquier receta y no demeritar preparaciones tradicionales por creer que son aburridas, sino que la magia está en darles el toque.