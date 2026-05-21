Coloca lentejas en tu árbol de jade y espera prosperidad en tu casa

En una era donde no se tiene tiempo, muchas personas prefieren obtener plantas de mínimos cuidados, espacios donde el árbol de jade se ha popularizado. Sin embargo, aunque no requiere tantos detalles como otras especies, se puede fortalecer su vida y su valor ornamental con el abono de lentejas. Y para converger conceptos, muchos asocian este tipo de actos con la alineación de energías para atraer la prosperidad.

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¿Por qué las lentejas y el árbol de jade atraerían la abundancia?

Todo inicia al describir al árbol de jade, que es una suculenta de hojas verdes y carnosas que suelen relacionarse con la abundancia económica, las buenas energías y la prosperidad. Parte de esto sacado de las creencias del Feng Shui, pues las personas adaptan conceptos y lo practican a su manera.

Pese a que ya se comentó que no requiere de grandes cuidados, sí se puede potenciar su vitalidad con abonos como el de las lentejas, esto para mejorar la tierra donde el jade está plantado. La legumbre tiene propiedades naturales que cuando se mezclan con agua y se deja reposar, funciona a la perfección para cuidar de tu árbol.

Según algunos pensamientos que se catalogan incluso como milenarios, esta acción de abono serviría como un refuerzo y potenciador de asuntos energéticos. Esto porque la planta-árbol de jade se asocia como elemento de la fortuna, pues sus hojas se asemejan a pequeñas monedas, también relacionadas a la idea de estabilidad financiera y dinero.

¿Cómo hacer abono de lentejas para el árbol de jade que atraería prosperidad?

Si eres creyente de este tipo de prácticas, debes seguir las siguientes recomendaciones para fortalecer tu árbol de jade a través de las lentejas. Y así esperar que la prosperidad se acerque a tu entorno.

Ingredientes

Dos tazas de lentejas

Dos tazas de arroz

Medio litro de agua

@jardineria_en_casa1 ABONO CASERO con LENTEJAS y ARROZ 🌱💧 El SECRETO para PLANTAS MÁS FUERTES (¡Fácil y Económico!) ♬ sonido original - Jardinería en casa

Preparación