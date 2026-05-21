Alfred Adler, psicólogo: “El ser humano es una criatura social, y lo que busca es tener poder por encima de los suyos, para así superar los sentimientos de inferioridad”

Desde épocas antiguas e incluso la edad medieval han existido jerarquías de poder que sirven para generar organización en diversos tipos de grupos, incluso en la escuela y la familia han existido roles que permiten cierto flujo de actividades gracias a que una persona tiene cierto “poder”. Sin embargo “tener poder” es algo imprescindible para algunas personas, quiénes a veces intentan de todo por tenerlo y una vez que lo consiguen hacen uso de él para eliminar sentimientos propios de inferioridad, esto último fue establecido por el reconocido psicólogo Alfred Adler.

¿Qué dice el psicólogo Alfred Adler sobre el poder?

El reconocido especialista en psicología Alfred Adler dijo una frase que ha ganado gran reconocimiento en el área la cuál es "El ser humano es una criatura social, y lo que busca es tener poder por encima de los suyos, para así superar los sentimientos de inferioridad". De acuerdo con la teoría establecida por el psicólogo “Todo ser humano nace sintiéndose sustancialmente inferior, y todos sus esfuerzos van encaminados a superar esta sensación” esta “sensación” es mitigada a partir de la obtención del poder, un elemento que cubre la necesidad de que algunas personas se sientan fuertes, completas y competentes. Respecto al poder, Alfred Adler consideraba otra gran vertiente; “la neurosis” ya que para el experto esta aparecía cuando el poder se convertía en un tema de egoísmo o solo de ejercer autoridad sobre otra persona.

¿Cuáles fueron las obras más importantes de Alfred Adler?

El reconocido psicólogo dejó un gran legado a través de obras en donde plasmó su pensamiento. Algunas de las más reconocidas fueron las siguientes:

