¿Nada sale bien? ¡Podrías estar bloqueando la energía! Checa estos útiles consejos de la metafísica y el Feng Shui; notarás cambios de inmediato

¿Te sientes cansada o cansado, el dinero no te rinde y las discusiones en casa no terminan? Algunos objetos podrían estar robando o bloqueando la energía en tu hogar. ¿Cómo debemos acomodar nuestros muebles en casa? ¿Qué determina cada cuarto en casa? ¿Realmente funciona el Feng Shui? Checa estos consejos útiles de Ximena Cazals, máster en metafísica china.