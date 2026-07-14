Mercurio retrógrado: efectos, duración y cómo contrarrestar sus consecuencias
¿Por qué mercurio retrógrado afecta la comunicación y los viajes? ¿Qué otros efectos podemos esperar? La astróloga Olga Jamous explicó todo sin rodeos.
¿Se te ha descompuesto del celular, tuviste malos entendidos, sientes que todo te sale al revés? ¡Podría ser culpa de mercurio retrógrado! La astróloga Olga Jamous nos acompañó para profundizar sobre las consecuencias de mercurio retrógrado y qué hacer para contrarrestrar sus efectos negativos.