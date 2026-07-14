"¡No somos malandros!”, Óscar Maydon alza la voz contra quienes prohíben su música

Óscar Maydon, cantante de corridos tumbados, alzó la voz contra las autoridades que prohíben su música y sus presentaciones en varias partes del país por considerar que hacen apología del delito. Aseguró que ellos como cantantes no tienen la responsabilidad de educar a quienes escuchan sus canciones. ¿Óscar Maydon sabía del romance de Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas? Esto contestó el cantante antes de anunciar que incursionará en un nuevo género musical.