uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

"¡No somos malandros!”, Óscar Maydon alza la voz contra quienes prohíben su música

El cantante de corridos tumbados, Óscar Maydon, aseguró que no tiene la responsabilidad de educar a sus seguidores. ¡Ojo que incursionará en un nuevo género!

Óscar Maydon, cantante de corridos tumbados, alzó la voz contra las autoridades que prohíben su música y sus presentaciones en varias partes del país por considerar que hacen apología del delito. Aseguró que ellos como cantantes no tienen la responsabilidad de educar a quienes escuchan sus canciones. ¿Óscar Maydon sabía del romance de Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas? Esto contestó el cantante antes de anunciar que incursionará en un nuevo género musical.

Videos