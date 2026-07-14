“Cada día cocinan mejor": Cocineros de MasterChef 24/7 se ganan FELICITACIÓN por su buen trabajo (VIDEO)

El Chef Édgar Núñez es uno de los profesores más estrictos de MasterChef 24/7, pues espera que los cocineros aprovechen las clases y se superen todos los días. Es por esto que luego de un par de regaños por su actitud, el “Maestro del fuego” se tomó el tiempo de felicitar a todos por sus platillos de pollo al vino, ya que tal como les explicó, se sorprendió de ver que sí están mejorando y les pidió que hagan lo mismo en los retos de la noche para que no lo hagan quedar mal como su mentor.

