“Mejor cállate": Antrax truena contra Ramahá por su incongruencia tras la pelea con Ixdit en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Luego de que Ramahá insinuó que Ixdit era “malagradecida”, Antrax se sinceró sobre su molestia por este cambio de actitud si días antes buscaba disculparse.
Ramahá pasó de ser enemigo de “Las Divas” en MasterChef 24/7 a aliarse con ellas en pocos días, una decisión que molestó a sus amigos y provocó un distanciamiento con Ixdit. Y aunque fue él quien prefirió irse a otro equipo, Antrax no entiende por qué está tan enojado con su compañera y resaltó que sus acciones no tienen sentido, pues hace apenas unos días el yucateco le escribió una carta para decirle que lo quería y de pronto se fue en su contra.