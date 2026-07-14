“Mejor cállate": Antrax truena contra Ramahá por su incongruencia tras la pelea con Ixdit en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Ramahá pasó de ser enemigo de “Las Divas” en MasterChef 24/7 a aliarse con ellas en pocos días, una decisión que molestó a sus amigos y provocó un distanciamiento con Ixdit. Y aunque fue él quien prefirió irse a otro equipo, Antrax no entiende por qué está tan enojado con su compañera y resaltó que sus acciones no tienen sentido, pues hace apenas unos días el yucateco le escribió una carta para decirle que lo quería y de pronto se fue en su contra.