"¡Fue muy agotador!”, Alejandro de la Madrid revela que sintió frustración e incomodidad al interpretar a José José

Alejandro de la Madrid confesó que no fue tarea sencilla dar vida a José José en su bioserie, pues la supervisión de ‘El Príncipe de la Canción’ le impidió trabajar con total libertad. Además, el actor reveló que sintió frustración durante el proceso pues considera que quedaron fuera de la historia aspectos importantes como el alcoholismo que padeció el cantante. ¿Cómo fue trabajar con Silvia Pinal? Esto respondió Alejandro de la Madrid.