¡Exclusiva! Pedro Pascal se sincera sobre el mensaje de The Mandalorian and Grogu
¡Por la amistad y la familia! En exclusiva, Pedro Pascal reflexionó sobre el mensaje de la nueva entrega del universo de Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
Durante una entrevista exclusiva con Pedro Pascal en promoción de ‘The Mandalorian and Grogu’, el actor chileno compartió cuál es el mensaje que espera transmitir al público con esta nueva entrega del universo de Star Wars. Entre otras cosas, detalló que esta cinta tiene una carga importante en cuanto a valores de familia y de amistad.