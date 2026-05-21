Así respaldó Cynthia Klitbo a su sobrina tras el supuesto bullying que le habría hecho Ludwika Paleta

Cynthia Klitbo reaccionó a las declaraciones de su sobrina Christel, quien señaló a Ludwika Paleta de hacerle bullying durante las grabaciones de una telenovela infantil. Así dejó claro el respaldo a su sobrina y aprovechó para pronunciarse sobre la nueva moda de contar traumas y experiencias del pasado en podcast y redes sociales. ¡Ojo a su imperdible reacción al escuchar el nombre de Laura Zapata!