Resumen del jueves 9 de julio: Nadie quería portar el mandil

El jueves de delantales negros dejó momentos de mucha tensión en la cocina más famosa de México. Los cocineros demostraron su talento con increíbles platillos, decididos a convencer a los chefs de que merecían continuar sin portar el temido mandil negro. La creatividad, la técnica y el sabor fueron protagonistas en una jornada que sorprendió a los jueces.

