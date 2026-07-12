“Yo no cuelgo ni guardo mi ropa": La inesperada declaración de Luis dentro de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Luis le confesó a Nora que desde hace una semana tiene una razón para no colgar su ropa en MasterChef 24/7.
Poco antes de enfrentar un domingo de eliminación más en MasterChef 24/7, los cocineros con delantal negro ya están haciendo su maleta, pues están en riesgo de dejar atrás el reality. En ese sentido, Luis le contó a Nora, que él ya no cuelga su ropa (recordamos que tiene el récord mandiles negros de la temporada).