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"¡Es una persona muy detestada!”, Daniel Elbittar arremete contra Fernando Carrillo por posturas políticas sobre Venezuela

Además de confesar que no pierde la esperanza de volver a su país, Daniel Elbittar expresó su incomodidad con Fernando Carrillo por su postura política sobre Venezuela.

Daniel Elbittar aseguró que pese a las dificultades que ha enfrentado con su pasaporte venezolano por sus posturas políticas, no pierde la esperanza de volver a su país natal. Por otro lado, confesó cuál su más grande preocupación y reaccionó a las polémicas declaraciones de Fernando Carrillo.

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