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"¡Con el cuerpo de los demás, no!”, Flor Rubio estalla contra los comentarios de Carmen en MasterChef 24/7

Mientras Flor Rubio reacciona a los comentarios de Carmen en MasterChef 24/7, Pablo se preocupa por la reacción de su novia ante su comportamiento con Daniela.

La competencia por la capitanía preparando helados y churros, las fuertes críticas de la chef Zahie, el ‘Team Divas’ advierte que va por Ramahá y la preocupación de Pablo por su ‘cercanía’ con Daniela. ¡Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 2 de junio 2026!

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