¿OV7 al cuadrilátero? Mariana Ochoa confesó a qué excompañera de OV7 enfrentaría con guantes de box

Tras las declaraciones de Cazzu sobre los gastos que implica la crianza de su hija, Mariana Ochoa reaccionó a la llamada ‘Ley Cazzu’, que busca endurecer las sanciones contra los deudores alimentarios. Aunque en distintas ocasiones ha hablado de la falta de apoyo económico por parte del papá de sus hijos, Mariana Ochoa confiesa que la situación no ha cambiado. Por otro lado, Marian Ochoa contestó si le gustaría enfrentar a alguna excompañera de OV7 en el cuadrilátero con guantes de box. ¡Imperdible!