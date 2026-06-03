¿Impulsará a su hija? Karla Souza revela que una de sus hijas podría seguir sus pasos como actriz

Karla Souza confiesa que una de sus hijas ya la ve como su gran inspiración para entrar al mundo artístico, pero... ¿la apoyará con clases de actuación e impulsará su carrera desde pequeña? Además, Karla Souza compartió cómo lleva su papel más importante: el de ser mamá. ¡Ojo a lo que reveló sobre la versión de Nosotros los Nobles versión Estados Unidos!