¡Con franca emoción! Edgar Vivar va por una cirugía más y se ilusiona con la reunión de ‘la vecindad’

Edgar Vivar confirmó que en los próximos meses se someterá a una cirugía de columna para mejorar su movilidad y calidad de vida. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el actor toma una decisión determinante por su salud. Por otro lado, Edgar Vivar se mostró entusiasmado con la posibilidad de reunirse con sus compañeros de ‘la vecindad’.