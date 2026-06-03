¿El video íntimo filtrado quedó atrás? David Zepeda se sincera y habla de su presente amoroso

David Zepeda aclaró si procedió legalmente bajo la Ley Olimpia, tras la difusión de un video íntimo sin su permiso, el cual dio mucho de qué hablar. Lejos de molestarse por el tema, el actor aseguró que toma el tema con humor. Cabe mencionar que, después de aquel incómodo episodio, el actor se ha vuelto más reservado con su vida sentimental. ¿Su corazón ya tiene dueña o le huye al compromiso? ¿Ya eliminó el polémico material? ¡Checa su imperdible respuesta!