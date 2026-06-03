"¡Que la voz de Gaby ayude a muchas mujeres!”, Roxana Castellanos respalda a Gaby Platas en su polémica con Paco de la O

En medio de la polémica que enfrenta Gaby Platas con Paco de la O, Roxana Castellanos respaldó a su amiga y celebró que decidiera alzar la voz. Para Roxana Castellanos, el testimonio de Gaby Platas podría servir de ejemplo para empoderar a otras personas que atraviesan situaciones similares. También, Roxana compartió cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade. ¡No pierdas detalle!