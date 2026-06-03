"¡Deberíamos odiarnos un poquito menos!”, Jorge Medina no le teme a las críticas por planear un dueto con Ángela Aguilar

Con total contundencia, Jorge Medina salió en defensa de la familia Aguilar luego de ser cuestionado sobre la posibilidad de grabar un dueto con Ángela Aguilar. El exvocalista de La Arrolladora, aseguró que comprende lo que vive la cantante, pues él también enfrentó al juicio público por una supuesta infidelidad. Además, el cantante aprovechó para enviarle un mensaje a Ángela Aguilar.