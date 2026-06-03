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En Vivo

Ansiedad, insomnio... ¿y qué más? La ciencia advierte sobre la sobreestimulación digital ocasionada por celulares, tabletas y más

El uso excesivo de los dispositivos móviles ocasiona sobreestimulación digital y esto deriva en ansiedad, insomnio y otros padecimientos; esto recomiendan los especialistas.

¿Tienes dificultad para concentrarte, problemas de ansiedad, algún tema con el sueño o intolerancia al aburrimiento? ¡Cuidado! Podrías estar sufriendo una sobreestimulación digital. Esta mañana, nos acompañó el neurocirujano vascular y endovascular Dr. Víctor Hugo Escobar de la Garma para explicar cómo afecta el uso de los dispositivos digitales en el descanso. ¡Ojo con los efectos de la luz azul!

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