inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Explotó! Así defendió Eugenio Derbez a su hija Aitana tras las fuertes críticas

Eugenio Derbez salió en defensa de su hija menor tras las críticas por grabar una canción con Vadhir y confesó que ya analizan cómo cuidar más a Aitana.

Videos,
Venga La Alegría

Eugenio Derbez salió en defensa de su hija menor tras las críticas por grabar una canción con Vadhir y, entre otras cosas, confesó que ya analizan cómo cuidar mas a Aitana, incluso pensando en mantenerla lejos del medio artístico. El actor también fue cuestionado por Aislinn y Victoria Ruffo. ¡No pierdas detalle!

Videos