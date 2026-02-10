¡Explotó! Así defendió Eugenio Derbez a su hija Aitana tras las fuertes críticas
Eugenio Derbez salió en defensa de su hija menor tras las críticas por grabar una canción con Vadhir y, entre otras cosas, confesó que ya analizan cómo cuidar mas a Aitana, incluso pensando en mantenerla lejos del medio artístico. El actor también fue cuestionado por Aislinn y Victoria Ruffo. ¡No pierdas detalle!