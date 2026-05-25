"¡No es una victoria para los herederos!”, Erika Alonso, exesposa de Joan Sebastian, fue destituida como albacea
Tras su destitución como albacea de la fortuna de Joan Sebastian, su exesposa Erika Alonso, rompió el silencio y responde contundente a José Manuel Figueroa.
Erika Alonso, exesposa de Joan Sebastian, fue destituida de su cargo como albacea de los bienes y la fortuna del cantautor en Estados Unidos. Fue en la audiencia en Texas ante la familia de Joan Sebastian que se confirmó a la nueva suplente al cargo. Además, respondió a las declaraciones de José Manuel Figueroa quien ha cuestionada la transparencia de su administración.