¡Tanda de penales entre el Favorito y el Pueblo! Así celebramos el Día Mundial del Futbol
Con mayor emoción que cualquier Final del futbol mexicano, el Favorito y el Pueblo disputaron una tanda de penales. ¿Deberían cambiar los micrófonos por los tacos de futbol?
¡La final del futbol mexicano se quedó corta! Celebrando el Día Mundial del Futbol, el Pueblo y el Favorito dejaron de lado el Sin Palabras para medirse en una trepidante tanda de penales. ¿Quién para quedarse con el trofeo? ¿Será que Ricardo Casares cambia los micrófonos por los guantes de portero? ¡Imperdible!