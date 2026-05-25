¡Tanda de penales entre el Favorito y el Pueblo! Así celebramos el Día Mundial del Futbol

¡La final del futbol mexicano se quedó corta! Celebrando el Día Mundial del Futbol, el Pueblo y el Favorito dejaron de lado el Sin Palabras para medirse en una trepidante tanda de penales. ¿Quién para quedarse con el trofeo? ¿Será que Ricardo Casares cambia los micrófonos por los guantes de portero? ¡Imperdible!