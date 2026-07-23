"¡Aprendan de ellas!”, Yuri lanza un contundente mensaje a ‘las de su generación’ y elogia a Belinda y Danna

Durante la grabación de los visuales para su próximo show en el Auditorio Nacional, Yuri celebró la unión de Belinda y Danna, quienes rompieron con la rivalidad que durante años les impusieron y demostraron que, entre mujeres, hay más fuerza cuando se dejan atrás los egos. ¡Ojo a la sorpresa que preparó Yuri con coreografías de Michael Jackson!