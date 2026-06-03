¿Maribel Guardia apelará su destitución como tutriz? Esto reveló el abogado de la cantante

Cipriano Sotelo, abogado de Maribel Guardia y Marco Chacón, reveló en exclusiva para VLA si la actriz ya fue notificada de su destitución como tutriz de su nieto. Aseguró que, una vez notificados, Maribel Guardia decidirá si apela o no el nuevo nombramiento. ¿Marco Chacón ya dejó de ser albacea en la sucesión testamentaria del cantante? Checa todo lo que compartió el abogado de Maribel Guardia y Marco Chacón.