Venga La Alegría | Programa 23 de junio 2026 Parte 2 | ¡Jorge Campos sacó los prohibidos en Gánale al Capi!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 23 de junio 2026, parte 2: Lucila Mariscal revela qué famosos le apoyan económicamente, Leticia Santos y Jorge Campos sacaron los prohibidos en Gánale al Capi y aprendimos a hacer postres muy futboleros.

También, Max Peraza nos puso a cantar y la sexóloga nos explicó cómo cambia el sexo tras el embarazo. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras, Los Récords VLA y ¿Qué Es Eso? ¡Venga La Alegría!