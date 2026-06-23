Teatro Ciego MX: Lo que debes conocer de este proyecto que demuestra que el talento no tiene barreras
¡Rompiendo barreras! Erika Bernal, actriz y directora de Teatro Ciego MX, nos compartió los detalles de este proyecto con más de veinte años de vigencia.
¡El talento no tiene barreras! Erika Bernal, actriz y directora de Teatro Ciego MX, nos acompañó para platicarnos de este espacio donde la imaginación, los sonidos y las emociones cobran vida más allá de la vista. No pierdas detalle de este proyecto que lleva más de veinte años concretando grandes obras.