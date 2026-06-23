Venga La Alegría | Programa 23 de junio 2026 Parte 1 | La alineación indebida que provocó la polémica en El Torneo de la Alegría y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 23 de junio 2026, parte 1: Luis de Alba relató el siniestro que le pudo costar la vida, Marjorie de Sousa habló sobre hacer de ‘papá y mamá a la vez’, el sobrino de Joan Sebastian se pronunció sobre el pleito entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia; el caso del perrito que murió en una estética y otra explosión de gas, todo explicado Con Peras y Manzanas; nos visitó una tanatóloga en el Día Internacional de las Viudas e Ismael Zhu nos enseñó a preparar camarones al coco.

También, Miguel Bosé compartió la terapia que le ayudó a volver a los escenarios, anuncia nueva temporada de Matilda y la pasarela con diseños coquette y sport para la moda futbolera. Además, los mejores momentos de MasterChef 24/7 y la polémica que se armó entre Alegría FC y Atlético Wiwiriski en El Torneo de la Alegría. ¡Venga La Alegría!