¿El Capi Pérez se va de Venga La Alegría? El conductor sorprende con conmovedor discurso en pleno programa en vivo

El Capi Pérez está en uno de los momentos más importantes de su vida: junto a su esposa, Itzel Barro, durante la noche del 23 de julio dio a conocer la llegada de un nuevo miembro a su familia. Se trata de Clemente, su segundo hijo, quien nació con apenas 2 años de diferencia de Vicente, el primogénito.

Esta es la razón de la ausencia del conductor y comediante este viernes 24 de julio. Horas antes del nacimiento, El Capi dio un emotivo discurso en Venga La Alegría.

¿El Capi Pérez se va de Venga La Alegría?

La respuesta es negativa: El Capi Pérez no se fue de Venga La Alegría y pronto se reintegrará al elenco de conductores. Sin embargo, se ha tomado unos días de descanso por el parto de su esposa, Itzel.

El jueves 23 de julio se realizó un baby shower en honor a Itzel y El Capi en la emisión de Venga La Alegría, y ahí quedó claro que el conductor se tomaría un descanso a partir de ese momento con motivo del nacimiento. Todavía no se sabía que el parto ocurriría el mismo día. "No sabemos cuándo te volvamos a ver porque puede ser en cualquier momento", dijo Ricardo Casares durante el festejo.

¡El Capi presume a Clemente, su segundo hijo, y así reaccionaron los conductores de VLA!

El conmovedor discurso de El Capi en Venga La Alegría, antes del nacimiento de su hijo Clemente

"Lo que está detrás de esto es algo que para mí es hermoso, se llama comunidad y es algo que debemos buscar todos los días porque la comunidad protege a nuestros hijos", dijo El Capi Pérez en agradecimiento por el baby shower. "Y entre más grande y amorosa sea la comunidad como la que yo tengo entre ustedes, más segura va a crecer mi familia".

El conductor estaba profundamente conmovido por el momento que se dedicó durante el programa del jueves, y cada uno de sus compañeros le dedicó palabras de aliento.

"El primer instructivo que tenías no sirve para nada", dijo Mauricio Barcelata en referencia a que El Capi es papá por segunda ocasión. "Viene una nueva vida, una nueva alma, un nuevo ser que estoy totalmente seguro de que vas a saber qué hacer con él. Lo que te puedo garantizar es que te va a dar más sonrisas de las que has brindado durante toda tu carrera".

Luz Elena González le dijo: "El amor que ya creías que era el infinito, el más grande y el más fuerte, se multiplica. Es ese amor que no cabe, que te hace más feliz y que te da la fortaleza para levantarte todos los días".

Flor Rubio no pudo contener las lágrimas durante el mensaje que le dio. "Eres el papá que cualquier angelito en el cielo querría tener", dijo. "Hoy que la vida te bendice con un segundo hijo estoy segura que vas a hincharte de amor".

"Que este bebito multiplique su dulzura, su amor, y que lleguen más bendiciones a tu familia", dijo Tábata Jalil. "Es muy bendecido porque llega a una familia llena de fe".

"Cuando llega tu primer niño piensas que es imposible amar a alguien tanto. Llega el segundo y dices, 'híjole, cómo va a ser'. Nace otro ser humano con otro carácter completamente diferente pero el mismo amor se multiplica", fueron las palabras que le dedicó Kike Mayagoitia.