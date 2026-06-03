Tábata Jalil cumple 47 años; grado de estudios, hobbies y datos curiosos de la conductora de Venga La Alegría

Por su buen humor, carisma, creatividad, belleza y chispa, Tábata Jalil se ha consagrado como una figura imprescindible e icónica de Venga La Alegría. En cada uno de sus reportajes, cápsulas y participaciones en dinámicas como el Sin Palabras, se gana al público día con día. Hoy, 3 de junio, celebramos su cumpleaños con algunos datos de la conductora.

¿Cuántos años tiene Tábata Jalil?

|Crédito: Instagram. @tabatajaliloficial

La conductora de Venga La Alegría está cumpliendo 47 años de edad, pues ella nació el 3 de junio de 1979. Su lugar de origen es la Ciudad de México.

¿Cuál es el grado de estudios de Tábata Jalil?

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Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México; estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Su especialidad es en Comunicación Organizacional y se tituló con una tesis en Ciencia Política. Antes de dedicarse de lleno a la televisión, Tábata Jalil dio clases.

Cuál fue el primer programa en el que trabajó Tábata Jalil

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La conductora comenzó a desarrollar su carrera profesional en 1997, haciendo sus prácticas profesionales en A Quien Corresponda, con Jorge Garralda. También estuvo en áreas de noticias antes de llegar al entretenimiento.

Cuántos años lleva Tábata Jalil en Venga La Alegría

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La conductora lleva más de 15 años formando parte de Venga La Alegría y ya cumplió más de 25 en TV Azteca. Es una de las personalidades emblemáticas del programa matutino, conviviendo con distintos elencos de conductores y siempre manteniendo su sello personalidad y carisma.

Cuáles son los hobbies de Tábata Jalil

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En diversas entrevistas y publicaciones de redes sociales, Tábata Jalil ha confesado que entre sus mayores hobbies está hacer ejercicio; de niña practicaba gimnasia. También ha llegado a compartir fotos haciendo cosplay de diversos personajes, lo cual considera una destacada forma de expresión. Tábata ama la naturaleza y hasta hace algunos años, tenía un conejito de mascota y lo consideraba su mejor amigo.

¿Tábata Jalil está casada?

La conductora de Venga La Alegría no suele compartir detalles de su vida personal y valora muchísimo su privacidad. Sin embargo, hace unos años confesó en una entrevista con Ricardo Casares que estuvo casada por 5 años, tras una relación de noviazgo que ya había durado 5 años; "no funcionó", dijo sobre el tema, aunque no dio detalles sobre este vínculo.