Tábata Jalil cumple 47 años; grado de estudios, hobbies y datos curiosos de la conductora de Venga La Alegría
A continuación te compartimos algunos datos curiosos acerca de Tábata Jalil, emblemática conductora de Venga La Alegría, en su cumpleaños número 47.
Por su buen humor, carisma, creatividad, belleza y chispa, Tábata Jalil se ha consagrado como una figura imprescindible e icónica de Venga La Alegría. En cada uno de sus reportajes, cápsulas y participaciones en dinámicas como el Sin Palabras, se gana al público día con día. Hoy, 3 de junio, celebramos su cumpleaños con algunos datos de la conductora.
¿Cuántos años tiene Tábata Jalil?
La conductora de Venga La Alegría está cumpliendo 47 años de edad, pues ella nació el 3 de junio de 1979. Su lugar de origen es la Ciudad de México.
¿Cuál es el grado de estudios de Tábata Jalil?
Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México; estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Su especialidad es en Comunicación Organizacional y se tituló con una tesis en Ciencia Política. Antes de dedicarse de lleno a la televisión, Tábata Jalil dio clases.
Cuál fue el primer programa en el que trabajó Tábata Jalil
La conductora comenzó a desarrollar su carrera profesional en 1997, haciendo sus prácticas profesionales en A Quien Corresponda, con Jorge Garralda. También estuvo en áreas de noticias antes de llegar al entretenimiento.
Cuántos años lleva Tábata Jalil en Venga La Alegría
La conductora lleva más de 15 años formando parte de Venga La Alegría y ya cumplió más de 25 en TV Azteca. Es una de las personalidades emblemáticas del programa matutino, conviviendo con distintos elencos de conductores y siempre manteniendo su sello personalidad y carisma.
Cuáles son los hobbies de Tábata Jalil
En diversas entrevistas y publicaciones de redes sociales, Tábata Jalil ha confesado que entre sus mayores hobbies está hacer ejercicio; de niña practicaba gimnasia. También ha llegado a compartir fotos haciendo cosplay de diversos personajes, lo cual considera una destacada forma de expresión. Tábata ama la naturaleza y hasta hace algunos años, tenía un conejito de mascota y lo consideraba su mejor amigo.
¿Tábata Jalil está casada?
La conductora de Venga La Alegría no suele compartir detalles de su vida personal y valora muchísimo su privacidad. Sin embargo, hace unos años confesó en una entrevista con Ricardo Casares que estuvo casada por 5 años, tras una relación de noviazgo que ya había durado 5 años; "no funcionó", dijo sobre el tema, aunque no dio detalles sobre este vínculo.
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