Elton John asegura que podría dejar por completo la música si no recupera la visión

El reconocido cantante Elton John ha dado a conocer en un programa estadounidense que debido a una infección ha perdido la visión en su ojo derecho, por lo que ha tenido que parar su agenda de trabajo, situación que tiene muy preocupados a sus fans, pues desean verlo lo antes posible cantando, tocando el piano y creando más música.

“Ha pasado un tiempo desde la última vez que pude hacer algo. Lamentablemente perdí la visión en mi ojo derecho en julio debido a una infección en el sur de Francia. Han pasado cuatro meses y no puedo ver. Y mi ojo izquierdo tampoco está en las mejores condiciones”, explicó el cantante de 77 años durante la entrevista.

“No puedo ver nada, no puedo leer nada, no puedo mirar nada, estoy en shock”, agregó el artista británico, quien no pierde la esperanza de recuperarse en un futuro cercano.

Recordemos que el cantante se despidió de los escenarios a mediados del año pasado, asegurando que ya no haría más conciertos y giras, pero prometía a sus fans que todavía seguiría creando canciones. Cabe mencionar que Elton John estaba preparando un próximo álbum, mismo que ahora está en pausa.

“Hay esperanza de que mejore, pero estoy atrapado en este momento. Puedo hacer algo como esta entrevista, pero entrar en el estudio y grabar, no lo sé. Literalmente, no puedo ver”, dijo el intérprete, dejando una esperanza de que este no sea el final de su carrera.