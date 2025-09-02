inklusion logo Sitio accesible
¡No permitirá que hablen de su mamá! Emiliano Aguilar retomó los supuestos mensajes de Christian Nodal y dejó clara su postura

Emiliano Aguilar aseguró que ya no hablará más de los Aguilar y de Christian Nodal y sentenció que no permitirá que hablen de su mamá. Así lo explicó en video.

Luego de exponer los supuestos mensajes de Christian Nodal, Emiliano Aguilar retomó el tema y aseguró que ya no hablará más de los Aguilar. Además, sentenció que no dejará que hablen de su mamá. Así lo explicó en video para redes sociales.

