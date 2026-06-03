¡De auxiliar en Runway a meteoróloga en Disclosure Day! Emily Blunt revela detalles de su protagónico en exclusiva
Luego de confesar su admiración por Steven Spielberg, Emily Blunt contó exclusiva a Ricardo Casares qué aprendizaje le dejó protagonizar El día de la revelación.
Ricardo Casares platicó en exclusiva con Emily Blunt, protagonista de Disclosure Day o El día de la revelación, como se estrenará en México este próximo 11 de junio. Además de hacer patente su admiración por Steven Spielberg, contó sobre el aprendizaje que le dejó participar en la cinta. ¡No pierdas detalle!