¡Exclusiva! Steven Spielberg y Colman Domingo revelan detalles sobre El día de la revelación

Ricardo Casares platicó en exclusiva con Steven Spielberg y Colman Domingo sobre la prometedora película Disclosure Day, que se estrenará para México como El día de la revelación el próximo 11 de junio. Entre otras cosas, Steven Spielberg contó qué tiene de diferente esta cinta frente a otras del mismo género, mientras que Colman Domingo dejó clara su admiración por el gran cineasta.