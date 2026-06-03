El secuestro de una periodista y una mamá que castiga a cinturonazos a su hijo por ratero; todo explicado Con Peras y Manzanas
El lamentable caso del secuestro de una periodista en Veracruz y la mamá que agarró a cinturonazos a su hijo por ladrón; todo explicado Con Peras y Manzanas.
El secuestro de la periodista Roxana Guzmán por hombres armados en Veracruz y la mamá que agarró a su hijo a cinturonazos por andar de ladrón en Nezahualcóyotl. Todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.