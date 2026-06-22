Enfermera que cuidó a la abuela de Laura Zapata fue condenada por maltrato al adulto mayor
Laura Zapata revela que la exenfermera debe pagar por reparación del daño; sin embargo, se preparan ya que seguramente habrá una apelación por parte de la acusada.
La actriz Laura Zapata celebra el fallo de la corte a su favor por el caso de su abuela, quien fue maltratada por parte de una enfermera que la cuidaba. Según la Organización Mundial de la Salud 1 de cada 6 adultos mayores ha sufrido algún tipo de maltrato, si sabes de algún caso, no dudes en denunciarlo.