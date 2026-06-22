“Buen trabajo": Así fue el primer reto de Ismael y Nora, los nuevos participantes de MasterChef 24/7
Aunque apenas están adaptándose al Mundo MasterChef 24/7, Ismael y Nora tienen muy claro que van a dar lo mejor en cada una de sus preparaciones.
Tal como los jueces lo advirtieron, la llegada de Ismael y Nora podría cambiarlo todo en MasterChef 24/7, pues los cocineros están dispuestos a lucirse. Para muestra, el desempeño que tuvieron durante el primer reto exprés con la Chef Isabel Carvajal y prepararon una rica nieve de garrafa e incluso superó a las recetas de otros participantes.