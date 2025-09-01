inklusion logo Sitio accesible
¡Rompió récord! Enrique Iglesias se presenta ante 250 mil personas y sus fans lo felicitan por su próximo bebé

Enrique Iglesias atendió a sus fans en quienes lo felicitaron por el bebé que viene en camino. ¿Será que el nuevo integrante de la familia trae ‘torta bajo el brazo’?

Luego de que 250 mil personas disfrutaran de su show en San Luis Potosí, Enrique Iglesias atendió a sus fans quienes lo felicitaron por el bebé que viene en camino. ¿Será que el nuevo integrante de la familia trae ‘torta bajo el brazo’?

