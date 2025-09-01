¡Rompió récord! Enrique Iglesias se presenta ante 250 mil personas y sus fans lo felicitan por su próximo bebé
TV Azteca
Luego de que 250 mil personas disfrutaran de su show en San Luis Potosí, Enrique Iglesias atendió a sus fans quienes lo felicitaron por el bebé que viene en camino. ¿Será que el nuevo integrante de la familia trae ‘torta bajo el brazo’?
